Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Esenyurt'ta tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

7 saat önce

Esenyurt'ta seyir halindeki tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı, System.String[]

Esenyurt'ta seyir halindeki tıra çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 39 SG 382 plakalı motosikletin sürücüsü Beylikdüzü yönüne giden tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Beylikdüzü, Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:54 Kaynak: AA
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