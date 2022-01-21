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Esenyurt'ta ton balığı hırsızlığı! Yabancı uyruklu hırsızlar 5 bin liralık ürün çaldılar - Son Dakika

Esenyurt'ta ton balığı hırsızlığı! Yabancı uyruklu hırsızlar 5 bin liralık ürün çaldılar

21.01.2022 10:21

Esenyurt'ta bir markete dadanan yabancı uyruklu hırsızlar 5 bin liralık ürün çaldı. Hırsızların özellikle ton balığı çalması dikkat çekerken, farklı zamanlarda birçok kez markete gelerek aynı ürünü kıyafetlerinin içine doldurarak gittikleri belirlendi.

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda iddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu söylenen üç hırsız, girdikleri zincir marketten çok sayıda ürün çaldı. Daha önce de aynı marketten defalarca hırsızlık yaptığı öğrenilen şahısların, çalışanların yaptığı ürün sayımlarına göre yaklaşık değeri toplam 5 bin TL'lik ürün çaldığı öğrenildi.

ÇALIŞANLARA SALDIRIP KAÇTILAR

Markete son defa girdiklerinde ise şahısların hırsızlık yaptığını fark eden çalışanlar, müdahale etmeye çalıştı. Karşılaştıkları tepkiye aldırmayan hırsızlar, marketten çıkmaya çalışırken, kendisini engellemek isteyen kadın çalışanı da iterek hafif şekilde yaraladı. Diğer çalışanın ise karnına yumruk atan hırsızlar, koşarak kayıplara karıştı.

5 BİN LİRALIK TON BALIĞI ÇALDILAR

Son günlerde hırsızların adeta mesken tuttuğu markette yaklaşık değeri toplam 5 bin TL olan gıda ürünü çalındı. Hırsızların özellikle çaldığı ton balığı ise dikkat çekti. Birçok defa markete gelerek ton balığı çalan şahıslar, binlerce lira değerindeki ürünleri kıyafetlerinin içine doldurarak kayıplara karıştı. Son defa geldiklerinde ise çalışanı iterek yaralanmasına sebep olan şahısların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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Türk Lirası, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta ton balığı hırsızlığı! Yabancı uyruklu hırsızlar 5 bin liralık ürün çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta ton balığı hırsızlığı! Yabancı uyruklu hırsızlar 5 bin liralık ürün çaldılar - Son Dakika
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