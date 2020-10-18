Esenyurt'ta toplanan yardımlar Giresun'a ulaştı - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kaymakamlığı, Kent Konseyi ve sivil toplum kuruluşlarının Giresun'da yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla başlattığı yardım kampanyasında toplanan yardımlar Giresun'a ulaştı.

Giresun'da 22 Ağustos tarihinde yaşanan sel felaketinin ardından Esenyurt Giresunlular Derneği öncülüğünde Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Kent Konseyi, İl Dernekler Birliği ve Esenyurt Muhtarlar Derneği tarafından "7 Bölge 7 Renk Esenyurt Tek Yürek" sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan yardımlar 2 tır ile birlikte Giresun'a geldi. Toplamda 74 koltuk ve 50 halı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bu kapsamda Giresun'a ziyaret gerçekleştiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Yağlıdere, Eynesil, Tirebolu belediyelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Giresunlu vatandaşlarımız, arkadaşlarımız ve dostlarımızın yanlarında olduğumuzu göstermek için geldik. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah bir daha bu felaketi göstermesin. Bizde gelirken hani ilk fırsatta gelen giden çok olur. Ama daha sonra unutulabileceği düşünülerek sonradan gelip var olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çam sakızı çoban armağanı yapabileceğimiz kadar destekle beraber Giresunlu vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için geldik" dedi.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı ve Giresunlular Derneği Başkanı Abdurrahman Ada ise, "Giresun'daki belediyeler ile görüştük. İlk anda gelirsek zaten devlet burada, herkes burada. Biraz savurganlık olur, israf olur diye düşündük. Dedik ki en sona kalırsak en doğru ihtiyacı buluruz. İşte o en doğru ihtiyaçta Esenyurt bir araya geldi ve birlik oldu. ve o ses birleşti ve bir enerji ortaya çıktı. Siyasi parti ayrımı yapmadan elimizden geldiğince yardım topladık. Dereli'ye, Yağlıdere'ye, Tirebolu'ya ve Soğukpınar beldesine Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kaymakamlığı, İl Dernekler Birliği, Kent Konseyi, muhtarlar derneklerimizle beraber ortak çalışma neticesinde bugün buraya misafir olduk. Acımızı paylaşıyoruz. İnşallah rabbimiz bir daha yaşatmaz" şeklinde konuştu. - GİRESUN