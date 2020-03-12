Esenyurt'ta toplu taşıma araçları virüslere karşı ilaçlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta toplu taşıma araçları virüslere karşı ilaçlanıyor - Son Dakika

Esenyurt'ta toplu taşıma araçları virüslere karşı ilaçlanıyor

6 saat önce

Esenyurt Belediyesi vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmesi için ilçe genelinde yolcu taşıyan minibüslerde hastalık yapıcı mikrop ve virüslerin yok edilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.

Esenyurt'ta toplu taşıma araçları virüslere karşı ilaçlanıyor, System.String[]

Esenyurt Belediyesi vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmesi için ilçe genelinde yolcu taşıyan minibüslerde hastalık yapıcı mikrop ve virüslerin yok edilmesi için ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.


Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, son günlerde salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılması nedeniyle vatandaşların çok sık kullandığı Esenyurt minibüslerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında günlük ortalama 50 toplu taşıma aracı dezenfekte ediliyor. Her gün binlerce Esenyurtlunun kullandığı minibüsler, mikroplardan virüslere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanarak temizleniyor. Yetkililer, ilçe genelinde toplu taşıma araçlarında yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarının belirli aralıklarla devam edeceğini aktardı.


"Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz"


Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü personeli Muhammed Bayrak, "Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak ilçe genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı başlattık. Okullarda çalışmalarımızı tamamlayarak cami ve servis araçlarına başladık. Haftanın 5 günü, günlük 50 minibüste dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızın sağlığı için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız güvenli ve sağlıklı bir şekilde minibüsleri kullanabilirler" dedi.


"Huzurla seyahat ediyoruz"


Esenyurt Belediyesine ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için teşekkür eden vatandaş Safiye Aşık, "İnsanlar o kadar tedirgin ki virüsten dolayı, dolmuşlarımızın dezenfekte olması bizim için çok önemliydi rahatlıkla, huzurla oturabiliyoruz. Bu konuda belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Bir başka vatandaş İlimdar Bulut ise, "Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bugün korona virüsü Türkiye'de de başlamıştı. Bu çalışma bizim için çok iyi oldu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:09 Kaynak: İHA
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