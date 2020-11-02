Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi - Son Dakika

Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi

- Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi Esenyurt'ta Koronavirüs salgınını önleme amacıyla Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçları ve servis minibüslerine yönelik uygulama yapıldı.

- Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetlemesi İSTANBUL - Esenyurt'ta Koronavirüs salgınını önleme amacıyla Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçları ve servis minibüslerine yönelik uygulama yapıldı. Son günlerde yeni tip Koronavirüs salgını vakalarının artmasıyla il genelinde denetimler sıklaştırıldı. Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde de toplu taşıma araçları tek tek durdurarak maske, temizlik ve mesafe kontrolü yaptı. Uygulamalarda bir takside maskesiz olarak binen vatandaş uyarıldı. Servis minibüslerinde ve diğer toplu taşıma araçlarında dezenfektan kontrolü de yapıldı.

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