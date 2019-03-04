Esenyurt'ta Toprak Altında Kalan İşçi Yaşamını Yitirdi - İstanbul
17 dakika önce
Esenyurt'ta toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Esenyurt
'ta toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Akşemsettin
Mahallesi Mahsuni Şerif
Caddesi'ndeki bir inşaatın iş makinesiyle açılan kanalizasyon çukuruna kanal bağlantısı yapmak amacıyla giren 45 yaşındaki işçi Hüsamettin Türkmen, kayan toprağın altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen AFAD
ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu toprak altından çıkarılan Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkmen'in cesedi morga kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:12 Kaynak: AA
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