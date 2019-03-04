Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Toprak Kayması: 1 Ölü

Esenyurt'ta Toprak Kayması: 1 Ölü

1 saat önce

İstanbul DHA- ESENYURT'ta toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta Toprak Kayması: 1 Ölü, System.String[]
İstanbul DHA- ESENYURT'ta toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Akşemsettin Mahallesi Mahsuni Şerif Caddesi'ndeki bir inşaatta yapılan kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaydı. 

Hüsamettin Türkmen (45) adlı işçi kayan toprağın altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu  toprak altından çıkarılan Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Türkmen'in cesedi morga kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:56 Kaynak: DHA

İstanbul, DHA, İşçi, Güncel
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