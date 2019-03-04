Esenyurt'ta Toprak Kayması: 1 Ölü

İstanbul DHA- ESENYURT'ta toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

İstanbul DHA- ESENYURT'ta toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.



Akşemsettin Mahallesi Mahsuni Şerif Caddesi'ndeki bir inşaatta yapılan kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaydı.



Hüsamettin Türkmen (45) adlı işçi kayan toprağın altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Türkmen'in cesedi morga kaldırıldı.

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