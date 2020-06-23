Esenyurt'ta toprak kayması; konteynerler araçların üzerine düştü; o anlar kamerada (1) - Son Dakika
Esenyurt'ta toprak kayması; konteynerler araçların üzerine düştü; o anlar kamerada (1)
ESENYURTt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi.
ESENYURTt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi. Toprağın kaymasıyla konteyner araçların üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kamyonete doğru toprak geldiği, kamyonettekilerin araçlarından inerek kaçıştıkları görülüyor.
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24.06.2020 01:17:58. #1.13#
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