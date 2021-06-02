Esenyurt'ta 'torbacılık' yaptı, Küçükçekmece'de yakalandı - Son Dakika

Esenyurt'ta 'torbacılık' yaptı, Küçükçekmece'de yakalandı

Esenyurt'ta 'torbacılık' yapan uyuşturucu satıcısı, polisin takibi sonucu Küçükçekmece'deki evinde bir adet ruhsatsız silah, 3 kilo 200 gram uyuşturucu madde ve binlerce uyuşturucu hapla yakalandı.

Esenyurt'ta 'torbacılık' yapan uyuşturucu satıcısı, polisin takibi sonucu Küçükçekmece'deki evinde bir adet ruhsatsız silah, 3 kilo 200 gram uyuşturucu madde ve binlerce uyuşturucu hapla yakalandı.


Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonları devam ediyor. Ekipler geçtiğimiz hafta 'torbacı' olarak tabir edilen bir uyuşturucu satıcısını takibe aldı. Yapılan takipte zehir satıcısının Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde oturduğu tespit edildi. Şahsın evine yapılan baskında bir adet ruhsatsız tabanca ile birlikte uyuşturucu madde skunk, kubar, extacy hap ve 2 binden fazla hap, hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca yine evde saksılar içerisinde yetiştirilmiş hint keneviri de ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 3 kilo 200 gramı bulduğu öğrenildi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. - İSTANBUL

Ruhsatsız Silah, Küçükçekmece, Uyuşturucu, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:28 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta 'torbacılık' yaptı, Küçükçekmece'de yakalandı - Son Dakika
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