Son dakika haber... Esenyurt'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Esenyurt'ta trafik kazası: 1 yaralı

09.10.2020 02:49

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Esenyurt'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Kup (26) yönetimindeki 34 DGC 466 plakalı otomobil, Doğan Araslı Bulvarı'nda yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada yaralanan Kup, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kup, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazada çarpmanın etkisiyle bir otomobil ve iş yerinde de maddi hasar oluştu.

Son dakika haber... Esenyurt'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Esenyurt'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Esenyurt'ta trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haber... Esenyurt'ta trafik kazası: 1 yaralı

Otomobil, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Esenyurt'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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