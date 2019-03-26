Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Esenyurt'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

-Esenyurt'ta, çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Esenyurt'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
- Esenyurt'ta, çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Saadetdere mevkisi Edirne istikametinde, sürücüsünün polis olduğu belirlenen ve 34 BM 9882 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 MDZ 18 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri bariyerlere ardından orta refüje, diğeri de orta refüjdeki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralı polisin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol hasarlı araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:32 Kaynak: AA

D-100 Karayolu, Polis, Esenyurt, Güncel
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