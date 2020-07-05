Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Muzaffer E'nin kullandığı 34 AR 0396 plakalı kamyonet ile Mert E. yönetimindeki 34 PFK 57 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada 2 kadın yaralandı.
Bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.