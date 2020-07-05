Esenyurt'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde Muzaffer E'nin kullandığı 34 AR 0396 plakalı kamyonet ile Mert E. yönetimindeki 34 PFK 57 plakalı otomobil çarpıştı.

Esenyurt 'ta kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın

4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım

Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti

Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla

Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var