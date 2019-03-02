Esenyurt'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
25 dakika önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTABUL DHA - ESENYURT D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTABUL DHA
- ESENYURT D-100 Karayolu
'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Saadetdere mevkiinde sabaha karşı saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edirne
istikametinde seyir halindeki 06 DD 4656 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önünde seyreden Ali Göbüç'ün kullandığı 34 KF 8702 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yan yola geçerek önce bir iş yerinin reklam tabelasına ve duvarına sonra da 50 metre sürüklenerek durdu. Kazada araçta bulunan Oğuz Şahin, Mustafa Enver Erkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralanırken, diğer aracın sürücüsü Ali Göbüç de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis
ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken yan yol ulaşıma kapatıldı. İtfaiye
ekipleri de kazalı araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:46 Kaynak: DHA
Asılsız İddialara Kanal D'den Açıklama
İntihar Girişimini İzleyen Vatandaşlar ile Polis Birbirine Girdi
Son Dakika! Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Birimlerinin Eş Zamanlı Operasyonunda Aranan 2 Bin 612 Kişi Yakalandı
İstanbul'da Zam Şampiyonu Kıvırcık Salata Oldu