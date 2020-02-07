Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nda Büyükçekmece istikametine giden Zekeriya Kaya yönetimindeki 17 AAE 750 plakalı kamyonet, Esenyurt mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çaptı. Savrulan kamyonet, aynı yönde ilerleyen Tuncay Atamanlar'ın kullandığı 34 GZC 56 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Kaya ve kamyonette bulunan kız çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, belediye ekipleri yan yatan aydınlatma direğini düzeltip, kayganlaşan yola kum döktü.