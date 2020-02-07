Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Esenyurt'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Esenyurt'ta iki kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu'nda Büyükçekmece istikametine giden Zekeriya Kaya yönetimindeki 17 AAE 750 plakalı kamyonet, Esenyurt mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çaptı. Savrulan kamyonet, aynı yönde ilerleyen Tuncay Atamanlar'ın kullandığı 34 GZC 56 plakalı kamyonete çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Kaya ve kamyonette bulunan kız çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, belediye ekipleri yan yatan aydınlatma direğini düzeltip, kayganlaşan yola kum döktü.

Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hemzemin geçide bariyeri kırarak giren kamyonete tren çarptı! Olay anı kamerada
İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı Pegasus'un sahibi Ali Sabancı, uçak kazasında hayatını kaybeden Alev Gençoğlu'nun cenazesinde katıldı Gaziosmanpaşa'da ambulansa yol vermeyen magandalar, sağlık ekiplerinin üzerine yürüdü

Son Dakika Haberleri
01:41 Aşıkların sinema keyfi!
01:41 Ata Demirer'e evlilik soruldu!
00:33 Aşk yaşadıkları iddia edilen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yurt dışında görüntülendi
00:33 Kylie Jenner, iç çamaşırsız pozuyla yine adından söz ettirdi! Milyonlarca beğeni aldı
00:12 Eski futbolcu Serhat Akın, yeni mekanı için MasterChef Cemre ile anlaştı!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 05:50:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]