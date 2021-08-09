Esenyurt'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu Haramidere mevkisi Büyükçekmece yönünde ilerleyen Gül B.'nin kullandığı 34 LN 1675 plakalı araç, seyir halindeyken takla atarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanındaki Sıddık B. yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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