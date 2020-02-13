Esenyurt'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Esenyurt'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Esenyurt'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avcılar istikametine ilerleyen 34 NK 5597 plakalı beton mikseri, bir kişiye çarptı.


Kazada, erkek olduğu belirlenen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Polisin olay yerinde incelemesi sürerken, intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluk oluştu.

Esenyurt, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Boşanma aşamasında olduğu karısını, 40 günlük bebeğini ve üvey kızını bıçakladı
Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı Kar kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldular Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:56:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]