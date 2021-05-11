Esenyurt'ta trafik sorununun çözümü için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Esenyurt'ta trafik sorununun çözümü için çalışma başlatıldı

11.05.2021 12:07

- Esenyurt'ta trafik sorununun çözümü için çalışma başlatıldı Esenyurt Belediyesi ve İBB, TEM otoyolu ile D-100 Karayolu'nu bağlayan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde çalışma başlattı Esenyurt Belediyesi, kronik hale gelen trafik sorununu gidermek için çalışmalara başladı.

- Esenyurt'ta trafik sorununun çözümü için çalışma başlatıldı

Esenyurt Belediyesi ve İBB, TEM otoyolu ile D-100 Karayolu'nu bağlayan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde çalışma başlattı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, kronik hale gelen trafik sorununu gidermek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda TEM otoyolu ile D-100 Karayolu'nu bağlayan Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yol genişletme çalışması başlatıldı.

Trafik akışının yoğun olduğu noktalarda iyileştirme çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, Doğan Araslı Bulvarı'nda yol genişletme çalışması başlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmaların ilk aşamasında eski belediye binası önünde yol genişletme ve Üçevler Mahallesi'ne dönüşte cep şerit yapılıyor.

Yol çalışmaları, bölgedeki trafik yükünü azaltacak

Doğan Araslı Bulvarı'nda yapılan çalışmalar sonucunda sürücüler, kritik noktalarda trafiğe takılmadan yolculuklarını sürdürme olanağına kavuşarak zamandan tasarruf edecek. Bölgede trafik yükü azalacak diyen Fen İşleri Müdürlüğü yetkilisi Yakup Memetcik, "Buradan Üçevler Mahallesi yönüne yoğun bir dönüş talebi var. Bu nedenle trafik sıkışıyor. Burada çalışma sonucunda trafik yoğunluğu azalacak" şeklinde konuştu.

"Çözüm üretiyoruz"

İBB ile birlikte sokağa çıkma kısıtlaması döneminde çalışmaların hızlandırıldığını dile getiren Memetcik, "Trafik sorununun olduğu pek çok noktada çözüm üretiyoruz" diye konuştu. Memetcik, "Üçevler Mahallesi yönüne dönüşünü cepli çift şerit olarak tasarladık. Mevcut kaldırımı sağa kaydırıyoruz. Kaldırımı kaydırırken çıkan taşları bordürleri de atmıyoruz, bunları şantiyemizde depolayıp başka yerlerde kullanıyoruz. İBB ile birlikte Doğan Araslı Bulvarı'nda trafik açısından problem olan pek çok noktada çözüm üretiyoruz. Esenyurt Belediyesi olarak trafiği rahatlatmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Esenyurt'ta trafik sorununun çözümü için çalışma başlatıldı
Esenyurt'ta trafik sorununun çözümü için çalışma başlatıldı
Esenyurt'ta trafik sorununun çözümü için çalışma başlatıldı
Esenyurt'ta trafik sorununun çözümü için çalışma başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, TEM Otoyolu, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta trafik sorununun çözümü için çalışma başlatıldı - Son Dakika


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