Esenyurt'ta trafikte bir sürücüyü darbettikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta trafikte tartıştıkları Arda Erdabak'ı darbederek ağır yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.???????

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Süleyman Demirel Caddesi'nde Erdabak'ı yol verme tartışması üzerine çıkan kavgada darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Deniz G. ve Ahmetcan G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kasten öldürmeye teşebbüsten işlem gören zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Deniz G. ve Ahmetcan G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Arda Erdabak'ın beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.