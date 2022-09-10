Kavga sırasında silahla ateş ettikleri iddiasıyla yaralı S.Y'nin oğlu V.Y. ile diğer gruptaki F.Ö, 9 Eylül 'de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Esenyurt, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Esenyurt'ta trafikte yol verme kavgasında 2 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

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