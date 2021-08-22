Son dakika haber! Esenyurt'ta üç arabaya çarpan alkollü sürücü kamerada - Son Dakika

Esenyurt'ta üç arabaya çarpan alkollü sürücü kamerada

Alkol alıp direksiyon başına geçen şahıs üç araca çarptıktan sonra ışıklarda uyuya kaldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. Hızla gelen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip önce park halindeki üç araca sonrasında ise kaldırıma çarptı. Durmayıp yoluna devam eden alkollü sürücü 100 metre ilerideki trafik lambası kırmızı yanınca ışıkta uyuya kaldı. Yaşanan kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece 23.45 sıralarında Pınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu öğrenilen şahıs, yüksek hızda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce üç arabaya çaptı sonrasında ise kaldırıma çaptı. Kaza sonrasında durmayıp yoluna devam eden alkollü sürücü 100 metre ilerideki kırmızı yanan trafik lambasında durunca uyuya kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler şahsı gözaltına alırken yaşanan o kaza anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.