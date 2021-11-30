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ESENYURT'TA UÇAN ÇATIYLA YERE DÜŞEN 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

ESENYURT'TA UÇAN ÇATIYLA YERE DÜŞEN 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

30.11.2021 11:46

ESENYURT'ta, lodos nedeniyle çalıştıkları çatı ile beraber uçup, park halindeki otomobillerin üzerine düşen 2 işçi ağır yaralandı.

ESENYURT'ta, lodos nedeniyle çalıştıkları çatı ile beraber uçup, park halindeki otomobillerin üzerine düşen 2 işçi ağır yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Sultaniye Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şiddetli esen rüzgar 2 işçinin üzerinde çalıştığı tek katlı güvenlik kulübesinin çatısını uçurdu. İşçiler, çatı ile beraber önce bir reklam panosuna çarptı sonra da park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından işçileri hastaneye kaldırdı. 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

'ÇATIYLA BERABER BURAYA UÇTULAR"

Yaşananları anlatan ve olay sonrası otomobili zarar gören Mustafa Şenel, '13.10 sıralarında oldu olay. Bir sitenin güvenlik kulübesi çatısı uçtu. Bizim buradaki tabelaya sonra da 5 aracın üzerine üzerine düştü. Oradaki çatıyla beraber işçiler de buraya düştü. İkisinin de durumu ağırdı. Çatının üzerinde işçiler vardı. Herhalde tamirat yapıyorlardı. Çatıyla beraber buraya uçtular. Tabelaya çarptılar, sonra araçların üzerine düştüler. 5 tane araç ciddi hasar aldı" dedi.

ESENYURT'TA UÇAN ÇATIYLA YERE DÜŞEN 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ESENYURT'TA UÇAN ÇATIYLA YERE DÜŞEN 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ESENYURT'TA UÇAN ÇATIYLA YERE DÜŞEN 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ESENYURT'TA UÇAN ÇATIYLA YERE DÜŞEN 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ESENYURT'TA UÇAN ÇATIYLA YERE DÜŞEN 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ESENYURT'TA UÇAN ÇATIYLA YERE DÜŞEN 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI
ESENYURT'TA UÇAN ÇATIYLA YERE DÜŞEN 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Esenyurt, Tragger, Lodos, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ESENYURT'TA UÇAN ÇATIYLA YERE DÜŞEN 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ESENYURT'TA UÇAN ÇATIYLA YERE DÜŞEN 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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