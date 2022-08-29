Esenyurt'ta ünlü rapçi Ceza rüzgarı

Bu gece yarısından itibaren zam değil büyük bir indirim geliyor

Esenyurt Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Esensurt'ta bulunan Cumhuriyet Meydanı 'nda Ceza konseri düzenledi. Konsere ünlü rapçi cezanın her yaştan hayranı yoğun ilgi gösterirken. Esenyurt belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan konser 21.00 da başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: İHA

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