Esenyurt'ta ünlü rapçi Ceza rüzgarı - Son Dakika
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Esenyurt'ta ünlü rapçi Ceza rüzgarı

29.08.2022 10:35

Esenyurt'ta ünlü rapçi Ceza rüzgarıİSTANBUL 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ünlü rapçi Ceza, Esenyurt'ta hayranlarıyla buluştu.

Esenyurt'ta ünlü rapçi Ceza rüzgarı

İSTANBUL 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde ünlü rapçi Ceza, Esenyurt'ta hayranlarıyla buluştu.

Esenyurt Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Esensurt'ta bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda Ceza konseri düzenledi. Konsere ünlü rapçi cezanın her yaştan hayranı yoğun ilgi gösterirken. Esenyurt belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınan konser 21.00 da başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta ünlü rapçi Ceza rüzgarı - Son Dakika

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