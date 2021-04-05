Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; "Survivor gibi... " - Son Dakika

Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; "Survivor gibi... "

05.04.2021 11:09

ESENYURT'ta bulunan Saadetdere metrobüs durağı üst geçidinde su birikintisi ve çamur nedeniyle burayı kullananlar zor anlar yaşadı.

ESENYURT'ta bulunan Saadetdere metrobüs durağı üst geçidinde su birikintisi ve çamur nedeniyle burayı kullananlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul, yağışlı havanın etkisi altına girdi. Yağmur nedeni ile birçok noktada olumsuzluk yaşanırken, Esenyurt'ta bulunan Saadetdere metrobüs durağı üst geçidi su ve çamur altında kaldı. Sabah metrobüsü kullanmak isteyenler büyük zorluklarla yollarına devam edebildi. Suya ve çamura girmeden yürümek isteyenler, üst geçidin korkuluklarına tutunarak karşıya geçmeye çalıştı.

"MAYMUN GİBİ TUTUNARAK GİDİYORUZ"

Metrobüse binmek için korkuluklara tutunarak gitmeye çalışanlardan biri, "Buradaki köprü artık son zamanlarını yaşıyor. Ben burada ne zaman çalışma yapacaklar diye bekliyorum. Çok şükür bu hafta bir çalışma yapmaya başladılar ama vaziyet ortada. Normalde hafta sonu kısıtlamalarında vatandaş burayı kullanmıyorken çalışsalardı bitirecekleri işti. Şu anda vatandaşların hali ortada. Survivor yani gördüğün gibi. Maymun gibi tutunarak gidiyoruz" dedi.


Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...
Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; Survivor gibi...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Survivor, Metrobüs, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta üst geçitte su birikintisi ve çamur çilesi; 'Survivor gibi... ' - Son Dakika


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