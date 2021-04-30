Esenyurt'ta uygulama yapan polis "torbacıları" yakaladı - Son Dakika

Esenyurt'ta uygulama yapan polis "torbacıları" yakaladı
30.04.2021 09:58
Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 38 fişek ile satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan bir araçta 38 fişek ile satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği motorize Yunus ekipleri dün akşam saatlerinde Örnek Mahallesi üzerinde asayiş uygulaması yaptı. Ekipler yapılan uygulamada bir aracı durdurdu. Durdurulan bir aracı didik didik arayan polis, araçta 38 fişek, satışa hazır "kubar" tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. - İSTANBUL
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