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ESENYURT'TA UYUŞTURUCU DENETİMLERİ

1 saat önce

Ersan SAN / İSTANBUL DHAEsenyurt'ta cadde ve sokaklarda polis, başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere asayiş denetimleri yaptı.

ESENYURT'TA UYUŞTURUCU DENETİMLERİ, System.String[]

Ersan SAN  / İSTANBUL DHA
Esenyurt'ta cadde ve sokaklarda polis, başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere asayiş denetimleri yaptı. Sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlere hassas burunlu polis köpeği de yer aldı.
Narkotik Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler Şube ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan cadde ve sokaklarda asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Özel harekat polisleri de denetimler sırasında çevre güvenliği sağladı. Sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde hassas burunlu polis köpeği "Shadow" da yer aldı. Denetimlerde mahkemece aranmaları bulunan ve yoklama kaçağı çok sayıda kişi gözaltına alındı.  Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucuyla yakalanan kişiler Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Yapılan denetimlerden görüntüler
-Aramalar
- Polis köpeğiyle aramalar


Esenyurt, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:17 Kaynak: DHA
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