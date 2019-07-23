Esenyurt'ta uyuşturucu denetimleri
1 saat önce
ESENYURT'ta cadde ve sokaklarda polis, başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere asayiş denetimleri yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:24 Kaynak: DHA
ESENYURT'ta cadde ve sokaklarda polis, başta uyuşturucu satıcıları olmak üzere asayiş denetimleri yaptı. Sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlere hassas burunlu polis köpeği de yer aldı. Narkotik
Şube Müdürlüğü öncülüğünde, Asayiş Şube, Önleyici Hizmetler Şube ve Esenyurt
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçede bulunan cadde ve sokaklarda asayiş denetimleri gerçekleştirdi. Özel harekat polisleri de denetimler sırasında çevre güvenliği sağladı. Sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde hassas burunlu polis köpeği "Shadow" da yer aldı. Denetimlerde mahkemece aranmaları bulunan ve yoklama kaçağı çok sayıda kişi gözaltına alındı. Bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken uyuşturucuyla yakalanan kişiler Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
- İstanbul
Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz" 271 milyon sahte Amerikan dolarıyla ilgili FETÖ detayı Sosyal medya fenomenine hapis cezasının gerekçesi açıklandı