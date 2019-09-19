Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan genç yürekleri burktu
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Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan genç yürekleri burktu

13 dakika önce

Esenyurt'ta uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen gencin kendinden geçmiş hali kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan genç yürekleri burktu, System.String[]

Esenyurt'ta uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen  gencin kendinden geçmiş hali kameralara yansıdı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda çekilen görüntülerde,  ayakta duramayan gencin önce bir arabanın üzerine uzanmaya çalıştığı daha sonra yerde kıvrandığı görülüyor. Gencin bu hali, görenlerin yüreklerini burktu.  Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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-Uyuşturucu madde kullanan gencin hali
-Olayın geçti yerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
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