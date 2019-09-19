Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan genç yürekleri burktu
13 dakika önce
Esenyurt'ta uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen gencin kendinden geçmiş hali kameralara yansıdı.
Esenyurt Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:25 Kaynak: DHA
'ta uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen gencin kendinden geçmiş hali kameralara yansıdı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda çekilen görüntülerde, ayakta duramayan gencin önce bir arabanın üzerine uzanmaya çalıştığı daha sonra yerde kıvrandığı görülüyor. Gencin bu hali, görenlerin yüreklerini burktu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü dökümü:
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-Uyuşturucu madde kullanan gencin hali
-Olayın geçti yerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler
- İstanbul
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