Esenyurt'ta uyuşturucu kullanan genç yürekleri burktu
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Esenyurt'ta uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen gencin kendinden geçmiş hali kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:35 Kaynak: DHA
Esenyurt'ta uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen gencin kendinden geçmiş hali kameralara yansıdı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda çekilen görüntülerde, ayakta duramayan gencin önce bir arabanın üzerine uzanmaya çalıştığı daha sonra yerde kıvrandığı görülüyor. Gencin bu hali, görenlerin yüreklerini burktu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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