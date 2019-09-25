Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
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Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında, 2 bin 330 gram skunk bulundu.

Araştırmayı derinleştiren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Büro ekipleri, ilçedeki bir adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin evde yaptığı arama sonucunda, toplam 38 bin 725 gram skunk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Esenyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:26 Kaynak: AA
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