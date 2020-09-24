Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik harekete geçti. Alınan duyumları değerlendiren ekipler İncirtepe Mahallesi Atalay Caddesi'nde 2 satıcı ile bir bağımlıyı gözaltına aldı. Bu kişilerin üzerinde ve savcılıktan alınan izinle yapılan ev aramasında 155 gram eroin ile hassas terazi bulunarak el konuldu. Şüpheliler, Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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