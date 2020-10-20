Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

20.10.2020 09:29

- Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı Esenyurt'ta uyuşturucu alışverişi yapacağı tespit edilen bir kadını takibe alan polis ekipleri 2 erkek uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı.

- Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta uyuşturucu alışverişi yapacağı tespit edilen bir kadını takibe alan polis ekipleri 2 erkek uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı. Ekipler erkek şahısların evinde yaptığı aramada yaklaşık 600 gram eroin adı verilen uyuşturucuyu ele geçirdi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik ekipleri uyuşturucu kullanımını ve satışını önleme amacıyla sahada yaptığı çalışmalar kapsamında bir kadının uyuşturucu madde alacağını tespit ederek takibe başladı. Yapılan takipte kadının uyuşturucu madde satın almaya gittiği 2 erkek şahsı yakalayan ekip, şahıslar evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda yaklaşık 600 gram eroin diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca uyuşturucu maddeyi paketlemek için kullanılan materyaller ve hassas terazi de ele geçirildiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 2 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu, Esenyurt, Polis, Erkek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Türkiye'de denemeleri yapılan koronavirüs aşısıyla ilgili sevindiren gelişme İngiliz şirket, Antalya'da doğa harikası yarımadaya villa dikti Evlerinin yakacak ihtiyacını karşılamak için tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar Gördüğü bahçeden etkilenen mühendis, Kariyerini bırakıp elma üreticisi oldu Serdar Ortaç'tan Ermenistan'a tepki: Halkına sözüm yok, başındaki adam ruh hastası Milyonlarca gencin düzenleme beklediği KYK borçlarına yapılandırma geliyor Sağlık Bakanlığı, çelişki sonrası koronavirüs tablosunu değiştirdi! Yeni hasta sayısı 2 bini aştı
Rıdvan Dilmen şampiyonluk kehanetini geliştirdi: Nisan sonuna kalmadan belli olur Rıdvan Dilmen şampiyonluk kehanetini geliştirdi: Nisan sonuna kalmadan belli olur         
09:51
İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı İki kadınla gittiği günlük kiralık dairenin camından düşerek can vermişti! Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı         
09:33
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Gündemde koronavirüs, Azerbaycan ve Kıbrıs var         
08:47
Koronavirüse yakalanan eşine Koronavirüse yakalanan eşine "O çocukla ağız ağıza mı geldin?" dedi, ölümle tehdit etti         
08:41
MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı MasterChef'te büyük gerginlik! Mehmet Şef, yemeğini tadıma çıkarmayan Barbaros'u azarladı         
08:06
Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor Meteoroloji uyardı: Hem sağanak hem fırtına geliyor         
07:47
Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu Ermenistan işgalinden kurtarılan Fuzuli'de 27 yıl sonra ezan okundu         
07:34
Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı         
00:04
İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı İflas kararı verilen İstanbul Bilişim'in raporu, aile hesabına milyonlarca liranın gönderildiğini ortaya çıkardı         
21:39
Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota ülkenin en büyük süpermarket zinciri de katıldı         
19:10
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi Sevgilisinin ilişkiye girme isteğini reddeden adam tekme tokat dayak yedi         
11:47
Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum Verdiği ifade nedeniyle kocası müebbet alan kadın: Yalan söyledim vicdan azabı çekiyorum         
11:27
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 10:00:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei