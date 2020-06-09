ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 3 GÖZALTI - Son Dakika

ESENYURT'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan istihbaratları değerlendirerek, Bağlarçeşme Mahallesi 1180'inci Sokak'taki bir evden uyuşturucu satıldığını belirledi. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle evde arama yapıldı. Aramada, evde bulunan çift ile C.Y. adlı bir kadın gözaltına alındı, 11.22 gram kokain ve 1.13 gram eroinin yanı sıra uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 41 bin 480 TL ele geçirildi Gözaltına alınan 63 yaşındaki Hürriyet Y. ile eşi Muhammet Y.?nin yanı sıra C.Y. ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.