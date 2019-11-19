Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ESENYURT'ta polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, sürücünün ve arkasında seyahat eden arkadaşının üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi aldığı kişinin evine baskın düzenledi. Motosikletteki şüphelilerle birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta motosikletli polis ekipleri 4 Kasım gecesi saat 23.00 sıralarında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.Ekipler motosikletin çalıntı olduğu tespit etti. Bunun üzerine motosikleti kullanan Suriye uyruklu Alaa K.(42) ve yanındaki Omar K.(44) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettiği Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonun yapıldığı adreste Mehmet K.(44) ve yabancı uyruklu Mahmud M.(38) yakalanarak gözaltına alındı. Polisin adreste yaptığı aramada 1 kilo 250 gram metamfetamin, 1 kilo 175 gram esrar, bin 455 uyuşturucu hap, 14 gram kokain, 10 gram eroin, 2 hassas terazi, 103 tarihi eser olduğu düşünülen para, 131 sahte altın, bin 750 lira sahte para ve 7 uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Alaa K. ve Omar K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Mehmet K. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Mahmud M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.