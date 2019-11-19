Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

ESENYURT'ta polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, sürücünün ve arkasında seyahat eden arkadaşının üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

ESENYURT'ta polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosikletin çalıntı olduğu tespit edilirken, sürücünün ve arkasında seyahat eden arkadaşının üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi aldığı kişinin evine baskın düzenledi. Motosikletteki şüphelilerle birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta motosikletli polis ekipleri 4 Kasım gecesi saat  23.00 sıralarında şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.Ekipler motosikletin çalıntı olduğu tespit etti. Bunun üzerine motosikleti kullanan Suriye uyruklu Alaa K.(42) ve yanındaki Omar K.(44) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin uyuşturucuyu temin ettiği Esenyurt, Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonun yapıldığı adreste Mehmet K.(44) ve yabancı uyruklu Mahmud M.(38) yakalanarak gözaltına alındı. Polisin adreste yaptığı aramada 1 kilo 250 gram metamfetamin, 1 kilo 175 gram esrar, bin 455 uyuşturucu hap, 14 gram kokain, 10 gram eroin,  2 hassas terazi, 103 tarihi eser olduğu düşünülen para, 131 sahte altın, bin 750 lira sahte para ve 7 uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Alaa K. ve Omar K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Mehmet K. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Mahmud M. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak
İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu: Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak Rabia Naz soruşturmasında görevli polis: Yüksekten düşme ama intihar değil Güleda, ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 20:21:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]