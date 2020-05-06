Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı - Son Dakika

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu; 5 gözaltı

ESENYURT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, 5 kişinin içinde bulunduğu bir otomobilde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, sahte dolarlar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

ESENYURT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis, 5 kişinin içinde bulunduğu bir otomobilde yaptığı aramada 1 ruhsatsız tabanca, sahte dolarlar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Talatpaşa Mahallesi'nde 2 Mayıs tarihinde denetim yapan polis, içinde 5 kişinin bulunduğu aracı durdurdu. Kişilerin n üst ve araç aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 90 adet sahte 100 dolar, 721 gram esrar, 9.42 gram eroin, 6.94 gram bonzai ve bir adet hassas terazi ele geçirdi. Otomobilde bulunan Suriye vatandaşı Yusuf H., Muhammed D., Mustafa K., Mahmood D. ile Filistin vatandaşı Muhammed T. gözaltına alındı. Polis, bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında kişi başı 3150'şer lira idari para cezası kesti. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Muhammet T., tutuklanırken, diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı. Öte yandan 17 yaşındaki İ.B.'nin uyuşturucu sattığı bilgisi alan polis, Balıkyolu Mahallesi 429. Sokak'ta İ.B.'yi yakaladı. Üzerinde 550 gram saf eroin, 163 adet paketlenmiş 340 gram ağırlığında yine eroin maddesi çıkan İ.B., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.B., mahkemece serbest bırakıldı.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu

Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular

Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu

Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı

Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi

Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı

45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor

Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı

Sokağa çıkma yasağını delen 19 yaşındaki Aleyna Tilki, eşek otlattı

Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Survivor'da yarışma stratejisi tutmayan Mert'e Aycan'dan tepki: Bundan sonra ben yokum

Ekonomik sıkıntı yaşadığını söyleyen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ın nafakası hakkında konuştu: Biz daha ölmedik

Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz

Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi