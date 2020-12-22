ESENYURT'TA UYUŞTURUCUYU TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI - Son Dakika

ESENYURT'TA UYUŞTURUCUYU TUVALETE DÖKERKEN YAKALANDI
22.12.2020 15:58
Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda bir şüpheli uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı.
Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda bir şüpheli uyuşturucuyu tuvalete dökerken yakalandı.
Esenyurt Akşemsettin Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbarı değerlendiren Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliğine bağlı narkotik ekipleri belirlenen adrese baskın yaptı. Ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon sırasında kapıda polisleri fark eden şüphelilerden biri paketlenmiş uyuşturucuyu tuvalete dökmeye çalıştı. Ekiplerin evde yaptıkları aramada 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu, uyuşturucu işlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Görüntü dökümü
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-Operasyondan detaylar
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