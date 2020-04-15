ESENYURT'TA VAHŞET: YAVRU KÖPEĞİN BAŞINI KOPARIP, ÖN VE ARKA PATİLERİNİ KESTİLER - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA VAHŞET: YAVRU KÖPEĞİN BAŞINI KOPARIP, ÖN VE ARKA PATİLERİNİ KESTİLER - Son Dakika

ESENYURT'TA VAHŞET: YAVRU KÖPEĞİN BAŞINI KOPARIP, ÖN VE ARKA PATİLERİNİ KESTİLER

6 saat önce

ESENYURT'ta sokak hayvanlarının barınabilmesi için yaptırılan kulübelerden birinin önünde, başı gövdesinden ayrılmış, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu.

ESENYURT'TA VAHŞET: YAVRU KÖPEĞİN BAŞINI KOPARIP, ÖN VE ARKA PATİLERİNİ KESTİLER, System.String[]

ESENYURT'ta sokak hayvanlarının barınabilmesi için yaptırılan kulübelerden birinin önünde, başı gövdesinden ayrılmış, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu.

Hayvanseverlerin büyük tepkisini toplayan olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvanseverler, bir süre önce sahipsiz köpeklerin barınabilmesi için boş arazide ahşap kulübeler yaptı. Hayvanseverler buraya sokağa çıkma yasağı ilan edilen geçen hafta sonu da dahil her gün yem ve su bıraktı. Dün saat 22.00 sıralarında köpeklere mama ve su vermek üzere gelen hayvansever bir kadın, köpek kulübesinin önünde başı gövdesinden ayrılmış, ön ve arka patileri kesilmiş yavru sokak köpeğini görünce polisi aradı.

Olay yerine sevk edilen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ve belediye görevlileri inceleme yaptı. Yavru köpeğin parçaları olay yeri inceleme ekibinin çalışması ardından poşete konuldu. Polis, köpeği bu hale getiren kişi ya da kişileri tespit için  çalışmaya başlarken, bu durumu  gören  hayvanseverler gözyaşı döktü.

Cumhuriyet Mahallesi, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 01:26 Kaynak: DHA

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