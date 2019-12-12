Esenyurt'ta vatandaşları kar payı vaadiyle dolandıran kuyumcu yakalandı - Son Dakika

ESENYURT'ta kuyumcu dükkanında sahte altın satan ve vatandaşları "kar payı" vaadiyle dolandıran şüpheli yakalandı. Yakalanmadan önce intihar girişiminde bulunan şüpheli Murat Güngör Y.'nin dolandırıcılık suçlamasıyla daha önceden hakkında dava açıldığı öğrenildi.

Olay, Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, burada bulunan kuyumcuyu işleten Murat Güngör Y. isimli şüpheli "Kar payı" adı altında paralarını katlayacaklarını söyleyerek, vatandaşların parasını topladı. Paralarını aldığı kişilerin altınlarını vermeyip oyalayan Murat Güngör Y. mağdurları dükkana çağırdı. Ertesi gün buraya gelen mağdurlar, kapalı dükkanla karşılaştı. Mağdurlar durumu polise bildirerek, şikayetçi oldu. Dükkanın vitrininde bulunan altınların da sahte olduğu ortaya çıktı.

YAKALANINCA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU