Esenyurt'ta vatandaşların bir garip 'olaylı' düğünü - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta vatandaşların bir garip 'olaylı' düğünü

29.05.2022 10:08

- Esenyurt'ta vatandaşların bir garip 'olaylı' düğünü Esenyurt'ta düğün için yolu kapattılar, uyaran polise saldırdılar Polisler olay yerinden gidince tekrar yolu kapatarak oynamaya başladılar Esenyurt'ta düğün için yolu kapatan bir grup ile polis arasında tartışma çıktı.

- Esenyurt'ta vatandaşların bir garip 'olaylı' düğünü

Esenyurt'ta düğün için yolu kapattılar, uyaran polise saldırdılar

Polisler olay yerinden gidince tekrar yolu kapatarak oynamaya başladılar

İSTANBUL - Esenyurt'ta düğün için yolu kapatan bir grup ile polis arasında tartışma çıktı. Tartışmada vatandaşlar polise saldırınca ekipler, kalabalığı havaya ateş ederek dağıtmaya çalıştı. Bir süre sonra ikna edilerek dağılan grup ekipler gidince tekrar geri gelerek düğünlerine kaldığı yerden devam etti.

Olay, dün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün için vatandaşlar yolu kapatınca olay yerinden geçen ekip tarafından uyarıldı. Duruma itiraz eden vatandaşlarla polis arasında çıkan tartışma sonucu polis bir kişiyi gözaltına almak istedi. Bu sırada olayların büyümesi üzerine polis ekiplerinin havaya uyarı amaçlı ateş açması ortalığı karıştırdı. Saldırıya uğrayan polis ekipleri olay yerine destek çağırdı.

Çevik kuvvet ekibi hazırda bulundu

Polisin ihbarı üzerine onlarca polis olay yerine geldi. Çevik kuvvet ekipleri de çıkan tartışmada hazır olarak bulundu. Görevli polis amirleri tarafından vatandaşlar olayların sakinleştirilmesi için uzun süre dil döktü.

Konu tatlıya bağlandı oynamaya devam ettiler

Polisin iknası sonucu vatandaşlar sakinleşerek dağıldı. Düğün için tekrardan sandalyeleri yerlerine koyan grup, yeniden davul, zurna, klarnet ve darbuka çalarak oynamaya devam etti.

(MD-MB-ZA-SO-Y)

Esenyurt'ta vatandaşların bir garip 'olaylı' düğünü
Esenyurt'ta vatandaşların bir garip 'olaylı' düğünü
Esenyurt'ta vatandaşların bir garip 'olaylı' düğünü
Esenyurt'ta vatandaşların bir garip 'olaylı' düğünü

YORUMLAR
500
İl protokolünü bir araya getiren düğün İl protokolünü bir araya getiren düğün ESENYURT'TA YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ ESENYURT'TA YAYAYA ÇARPAN SÜRÜCÜ ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta vatandaşların bir garip 'olaylı' düğünü - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 10:38:20. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta vatandaşların bir garip 'olaylı' düğünü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement