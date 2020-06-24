Esenyurt'ta vatandaşların yaraları sarılıyor - Son Dakika

Esenyurt'ta şiddetli yağış sonrası yaşanan sel baskınının ardından belediye ekipleriyle birlikte sahada çalışmalara katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşların yaralarının sarılmaya devam edildiğini belirtti.



Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel baskınının ardından sahada inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Sel baskınının meydana geldiği saatlerden itibaren gece boyunca alanda çalışmalara katılan Başkan Bozkurt, geçici süreyle otele yerleştirilen vatandaşların, evlerinin tahliye ve temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından diğer ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.



Başkan Bozkurt, "Bu, yıllardır kangren olmuş bir sorun. Biz bu sorunu yıllardır biliyoruz. Geçmiş yıllarda da baskınların olduğunu biliyorduk. Göreve geldiğim ilk günden beri İSKİ ile bu sorunları konuşuyorduk, bir proje hazırladık. Normalde burası dere yatağıydı, imara izin verilememesi gerekiyordu. Şimdi yapılması gerekenler var. Öncelikle vatandaşlarımızın evinin temizliği, iaşesi ve konaklamasına yardımcı olacağız. Dün gece sabaha kadar bütün arkadaşlarımız çalıştılar. Sonrasında bir kurul oluşturduk. Bu kurul, ihtiyaçların nasıl ve ne kadar karşılanacağına karar verecek. Sonra bu sorunu çözmek için dere yeniden ıslah edilecek. İnşallah bir daha vatandaşlarımıza sorun olmayacak. Dün vali bey ile konuştuk, ortak çalışma ile vatandaşlarımızın yanında olacağız, yaralarını sarmaya devam edeceğiz" dedi.



Baskından etkilenen ailelere yardımlar sürüyor



Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm birimler, dün baskının meydana geldiği saatten itibaren alanda çalışmalarını sürdürüyor. 140 kişiden oluşan 27 ekiplik zabıta personeli, olayın meydana geldiği mahallelerde kontrolü sağlarken, 400 kişilik temizlik ekibi; 4 kepçe, 15 kamyon, 6 yıkama tankeri, 8 süpürge aracı ve çöp tahliye araçlarıyla bina içleri ve sokaklarda yaptıkları su tahliye çalışmalarının ardından detaylı temizlik işlemlerini aralıksız sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, sel baskınında evleri zarar gören 285 aileye sıcak yemek yardımlarına devam ediyor. - İSTANBUL