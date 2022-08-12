Boşanan çiftin velayet tartışması hastanede son buldu; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Boşanan çiftin velayet tartışması hastanede son buldu; o anlar kameraya yansıdı

12.08.2022 09:43
Boşanan çiftin velayet tartışması hastanede son buldu; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta velayeti anneye teslim edilen bebeğin doktora götürülmesini fırsat bilen baba, çocuğunu kaçırmaya çalıştı.

Esenyurt'ta velayeti anneye teslim edilen bebeğin doktora götürülmesini fırsat bilen baba, çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Kadının çığlık atması üzerine adamı yakalandı. Hastane önünde yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede yaşandı. İddialara göre boşanan bir çift arasında çocuklarının velayeti için tartışma çıktı. Mahkeme tarafından velayetin anneye verilmesine öfkelenen baba, çocuğunun doktora götürülmesini fırsat bilerek hastaneye geldi. Bir süre bekleyen baba, ardından çocuğunu alarak kaçmak istedi. Durumu fark eden annenin çığlık atması üzerine güvenlik görevlileri, kısa sürede adamı yakalayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Çocuğunu kucağından bırakmayan adam, uzun süre polis ekipleri, güvenlik görevlileri ve eski eşine direnirken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boşanan çiftin velayet tartışması hastanede son buldu; o anlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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