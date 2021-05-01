Esenyurt'ta veterineri darbeden şüpheliler  adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Esenyurt'ta veterineri darbeden şüpheliler adliyeye sevk edildi
01.05.2021 12:18
ESENYURT'ta, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada veteriner Arda Erdabak'ı darbeden 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ESENYURT'ta, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada veteriner Arda Erdabak'ı darbeden 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Erdabak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Olay, 30 Nisan saat 00.52 sıralarında Esenkent Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 81 ABM 991 plakalı minibüsün sürücüsü Deniz Gülmez ile 06 DU 8449 hafif ticari aracın sürücüsü veteriner Arda Erdabak arasında yol verme tartışması çıktı. Sürücülerin araçlarının içindeki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Minibüs sürücüsü ve yanındaki arkadaşı Ahmetcan Gülersöyler Erdabak'ı aracından indirerek darbetmeye başladı. Etraftaki kalabalığa aldırış etmeden sürücüyü darp eden saldırganlar, daha sonra araçlarına binerek uzaklaştı. Olayın ardından polis ekipleri Erdabak'ı darp eden iki kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Deniz Gülmez ve Ahmetcan Gülersöyler bugün adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavi altında olan veteriner Arda Erdabak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
- İstanbul
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