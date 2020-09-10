ESENYURT'TA VİCDANSIZ SÜRÜCÜ KÜÇÜK ÇOCUĞU ÇARPIP KAÇTI - Son Dakika

ESENYURT'ta sokakta seyir halindeki otomobil, 4 yaşındaki çocuğu altına alarak metrelerce sürükledi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuğun yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Ağustos'ta saat 14.00 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bakkaldan dondurma aldıktan sonra sokağın karşındaki evine gitmek isteyen 4 yaşındaki Adem Ezbecer'e, yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk, otomobil altında metrelerce sürüklendi. Bir süre sonra bulunduğu yerden kurtulan Ezbecer, kan içinde yola savruldu. Olayı gören vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun, 12 gündür yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrasında Adem Ezbecer'e çarpan sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

"CİĞERİM YANIYOR"

Olayla ilgili konuşan baba Okan Ezbecer, " Oğlum evin karşısındaki bakkala dondurma almaya gitti. Bakkaldan dönerken bir araç altına alarak sürüklüyor. Daha sonra araç kaçıp gidiyor. Tek isteğim çocuğuma çarpan vicdansızın bulunması. Emniyet güçlerine güveniyorum. İnşallah bulunur. 12 gündür çocuğum yoğun bakımda. Benim ciğerim yanıyor. Başka kimsenin ciğeri yanmasın. Kafatası, kolu ve kaburgasında kırıklar var. Yüz bölgesinde yaralar var. 12 gündür yaşam savaşı veriyor. O telaşla polisi aradık. İncelemede bulundular kameraları inceleyerek aracın cinsi, rengi ve modeline baktılar. Bulacaklarını söylediler. Biran önce bulunmalarını bekliyoruz" dedi.

"BU BİR CİNAYETE TEŞEBBÜSTÜR"Amca Murat Ezbecer de kazayla ilgili, " Tek temennim çocuğumuzun kurtulması. 12 gündür yoğun bakımda. Ölümle pençeleşiyor. Bu aracın sokaktan bu şekilde geçmesi, çocuğu altına alıp sonrada çekip gitmesi vicdansızlıktır. Temennimiz güvenlik güçlerinin bu insanı bulup cezalandırması. Bu bir cinayete teşebbüstür. Çocuğumuz konuşamıyor, uyanamıyor. İnşallah iyileşir" diye konuştu.

KAZA ANI KAMARAYA YANSIDI

Seyir halindeki otomobilin, 4 yaşındaki Adem Ezbecer'i altına alarak metrelerce sürüklediği kaza çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta ilerleyen otomobil, 4 yaşındaki çocuğa çarparak metrelerce sürüklüyor. Daha sonra çocuk, otomobil altından kurtularak yola savruluyor. Çocuğu gören vatandaşlar, çocuğun bulunduğu yere koşuyor. Daha sonra Adem Ezbecer'i kucaklayan bir kişinin, çocuğu araca koyarak hastaneye götürdüğü görülüyor.

- İstanbul