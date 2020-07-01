Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs 5 katlı binanın çatı katından düştü - Son Dakika

Esenyurt'ta yabancı uyruklu bir şahıs 5 katlı binanın çatı katından düştü

İSTANBUL - Esenyurt'ta arkadaşlarıyla tartışan yabancı uyruklu bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binadan düşerek yaralandı.

Esenyurt İstiklal Mahallesi Pera Sokakta bulunan 5 katlı binanın çatı katında ikamet eden Nijerya uyruklu arkadaş grubu iddiaya göre, alkolün etkisiyle tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Ige Tope isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle aşağıya düşerek yaralandı. Düştüğünü gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı şahsı hastaneye kaldırdı. Arkadaş gurubu olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.