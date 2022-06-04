Esenyurt'ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay

04.06.2022 18:04
Esenyurt'ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay

Esenyurt'ta yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan yabancı uyruklulara yönelik yapılan operasyonda Göç İdaresi merkezine gitmemek için hasta numarası yapan bir kişinin yalanı, ambulans gelince ortaya çıktı.

Esenyurt'ta yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan yabancı uyruklulara yönelik yapılan operasyonda Göç İdaresi merkezine gitmemek için hasta numarası yapan bir kişinin yalanı, ambulans gelince ortaya çıktı. Meydanda toplanan otobüslere doldurulan şahıslardan birisi kaçmaya çalışırken yakalanırken Afrikalı bir kadın ise kocasının bırakılması için uzun süre ağladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan şahıslara yönelik Esenyurt'ta bugün de denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 200 şahıs toplanarak Göç İdaresi Merkezine gönderildi.

Afrikalı kadın uzun süre gözyaşı döktü

Denetimler sırasında izinsiz olarak ülkede kalan Afrikalı bir adamda yakalandı. Kocası yakalanan kadın otobüsün önünde polisin bırakması için uzun süre gözyaşı döktü.

Gitmemek için hasta numarası yaptı

Polisin yaptığı denetimlerde Suriyeli bir şahıs da gitmemek için hasta numarası yaptı. Şahıs için çağrılan ambulansta yapılan müdahalesinde rahatsız olmadığı anlaşılınca Göç İdaresi Merkezine gönderilmekten kurtulamadı. Şahısların işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar Esenyurt'ta kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar Samsun'da yabancı uyruklu kişi misafir olduğu evde ölü bulundu Samsun'da yabancı uyruklu kişi misafir olduğu evde ölü bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti
17:54 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 18:09:23. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement