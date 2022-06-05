Esenyurt'ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay - Son Dakika
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Esenyurt'ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay

05.06.2022 00:57
Esenyurt'ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay

Esenyurt'ta yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan yabancı uyruklulara yönelik yapılan operasyonda Göç İdaresi merkezine gitmemek için hasta numarası yapan bir kişinin yalanı, ambulans gelince ortaya çıktı.

Esenyurt'ta yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan yabancı uyruklulara yönelik yapılan operasyonda Göç İdaresi merkezine gitmemek için hasta numarası yapan bir kişinin yalanı, ambulans gelince ortaya çıktı. Meydanda toplanan otobüslere doldurulan şahıslardan birisi kaçmaya çalışırken yakalanırken Afrikalı bir kadın ise kocasının bırakılması için uzun süre ağladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye gelen ve izinsiz oturan şahıslara yönelik Esenyurt'ta bugün de denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 200 şahıs toplanarak Göç İdaresi Merkezine gönderildi.

Afrikalı kadın uzun süre gözyaşı döktü

Denetimler sırasında izinsiz olarak ülkede kalan Afrikalı bir adamda yakalandı. Kocası yakalanan kadın otobüsün önünde polisin bırakması için uzun süre gözyaşı döktü.

Gitmemek için hasta numarası yaptı

Polisin yaptığı denetimlerde Suriyeli bir şahıs da gitmemek için hasta numarası yaptı. Şahıs için çağrılan ambulansta yapılan müdahalesinde rahatsız olmadığı anlaşılınca Göç İdaresi Merkezine gönderilmekten kurtulamadı. Şahısların işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta yabancı uyruklu denetiminde ilginç olay - Son Dakika

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