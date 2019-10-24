Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 4 katlı binadan düştü
Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 4 katlı binadan düştü

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 4 katlı binadan düştü

1 saat önce

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 4 katlı binadan düştüİSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın en üst katından düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 4 katlı binadan düştü

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın en üst katından düşen yabancı uyruklu kadın yaralandı. Metrelerce yüksekten yere çakılan kadının nasıl düştüğü ise bilinmiyor.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye, 25-30 yaşlarında yabancı uyruklu kadın 4 katlı binanın en üst katından henüz bilinmeyen bir şekilde aşağıya düştü. İsmi öğrenilemeyen kadının yardım seslerini komşuları duydu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yabancı uyruklu kadına ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kadının yakın zamanda düğünün olacağı çevredeki vatandaşlardan öğrenilirken ağır yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı. Kadının düşme sebebi ise yapılacak incelemenin ardından öğrenilecek.

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 4 katlı binadan düştü

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İBB Başkanı İmamoğlu: İlk defa bu ülkede temel atmama töreni yapacağım
Davutoğlu'ndan parti binası mühürlenmesine ilk tepki: Bunlar ufak tefek şeyler, biz böyle şeylerle uğraşmayacağız Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Megastar Tarkan'ın kuzeni açık cezaevinden firar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 22:13:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yabancı uyruklu kadın 4 katlı binadan düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]