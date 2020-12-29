Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere denetim - Son Dakika

Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişilere denetim
29.12.2020 14:13
Esenyurt Meydanı'nda yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Esenyurt
Meydanı'nda yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Oturma izni olmayan ve başka şehirde olması gereken yabancı uyruklu kişiler polis merkezine götürüldü.
Esenyurt Meydanı'nda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan yabancı uyruklu kişilere kimlik ve pasaport kontrolü yapıldı. Yanlarında kimlik ve pasaport olmayan ve başka şehirde olması gereken kişiler, polis merkezine götürüldü. İzin belgesi olmayan kişilerin polis merkezinin ardından da toplama merkezine gideceği öğrenildi.
- İstanbul
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