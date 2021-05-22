ESENYURT'TA YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE YÖNELİK DENETİM - Son Dakika

ESENYURT'ta, yurda kaçak yollarla girerek çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde yakalanan 25 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe içinde ülkeye kaçak yollarla girerek çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde farklı işyerlerinde çalıştıkları belirlenen yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni, kimlik ve ikametgah bilgileri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde çalışma izni olmadığı belirlenen 25 yabancı uyruklu kişi, otobüslere bindirilerek sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.